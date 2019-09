Carabinieri, Luca Mennitti lascia Cagliari: “In Sardegna lascerò un pezzo del mio cuore”

A breve il suo trasferimento a Roma, con l’incarico di capo ufficio selezione personale del Centro nazionale selezione reclutamento

Di: Alessandro Congia

Il saluto ai giornalisti e alla sua città che l’ha ospitato per tre anni, con l’incarico di sovrintendere il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il Colonnello Luca Minnitti (nella foto), traccia un breve ma importante bilancio dei suoi uomini, che nel triennio appena trascorso si sono dovuti far carico dell'85% dei reati con ben 54 mila episodi. Sono stati arrestate 2300 persone, 13 mila i denunciati, mille reati legati alla droga, circa 500 arresti effettuati in questo campo e oltre una tonnellata di droga sequestrata.

"In Sardegna lascerò un pezzo di cuore. È una terra stupenda, mi ricorda il mio Alto Adige - ha detto Minnitti stamane in via Nuoro, a Cagliari - ho ricevuto grande affetto e altrettanto grande è il lavoro che hanno fatto i nostri Carabinieri, sempre professionali e affiatati tra i vari comandi e reparti. Un grazie anche alla Procura e alle istituzioni locali e regionali per l'importante rapporto di collaborazione che si è creato e che continuerà”.