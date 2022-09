Covid. Nessun decesso e contagi in calo in Sardegna

In calo anche i ricoveri in area medica

Di: Redazione Sardegna Live

Contagi in calo e nessun decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove si sono registrati 297 ulteriori casi confermati di positività, di cui 270 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.791 tamponi per un tasso di positività del 10,6%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (+ 1), quelli in area medica sono 85 (- 4). I casi di isolamento domiciliare sono in tutto 9.604 (+ 50).