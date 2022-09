Comizio Meloni: "Forze dell'ordine hanno aggredito gli studenti, calci su minorenni", la denuncia di un presente

Sui social un video che riprende una colluttazione fra le forze dell'ordine e alcuni giovani: "Finanza e Digos picchiano gli studenti. Se questo è l'esempio dei tutori dell'ordine..."

Di: Redazione Sardegna Live

Disordini nella serata di ieri durante il comizio di Giorgia Meloni a Cagliari. La contestazione di alcuni manifestanti ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, e quattro persone sono state denunciate. C'è chi, tuttavia, sui social denuncia l'atteggiamento delle autorità, condividendo anche un video. "Cagliari, Piazza del Carmine, la Finanza coadiuvata dalla Digos picchia gli studenti - si legge - che spontaneamente sono andati a contestare il comizio di Giorgia Meloni".

"Calci volanti, mani in faccia e tentativi di spaccare i telefonini che riprendevano le violenze della polizia", scrive un utente in riferimento a quanto accade proprio nel video condiviso. "La polizia - afferma - continuava a provocare sin dall'inizio con mani addosso agli studenti. Ha poi definitivamente perso la pazienza lanciandosi sui minorenni con calci volanti. Se questo è l'esempio dei tutori dell'ordine abbiamo anche la misura di come saranno gestite le piazze da Giorgia Meloni".

"Gli studenti e le studentesse con le bandiere arcobaleno e l'albero eradicato continuano a presenziare davanti ai cordoni della celere aspettando il rilascio dei fermati", conclude il post su Facebook, che nei commenti ha scatenato polemiche e sdegno da parte degli utenti, che gridano allo "scandalo" e alla "vergogna".