Sardegna. Previsioni meteo per il fine settimana: temperature in calo

Il transito di un fronte sulla Penisola favorisce l'ingresso di venti tesi di Maestrale

Di: Previsioni a cura di 3BMeteo

VENERDI': l'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo prevalente. Tuttavia, il transito di un fronte sulla Penisola favorisce l'ingresso di venti tesi di Maestrale che portando annuvolamenti sui settori esposti con possibilità di locali acquazzoni diurni sui settori settentrionali. Venti moderati o tesi dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare di Sardegna agitato; Canale da mosso a molto mosso; Tirreno tendente a mosso. Temperature in generale calo, con estremi di 19°C e punte di 28°C.

SABATO: pressioni medio alte rinnovano condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato anche se con nubi alte di passaggio e qualche annuvolamento in più sui settori settentrionali e occidentali esposti a correnti di Maestrale. Venti moderati o tesi dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mare di Sardegna da agitato a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Tirreno mosso. Temperature in generale stabili, con estremi di 19°C e punte di 28°C.

DOMENICA: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Da segnalare tuttavia il transito di locali velature o stratificazione ad iniziare dalla serata. Venti ancora moderati di Maestrale, a tratti tesi occidentali sui settori settentrionali. Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mare di Sardegna da molto mosso a mosso; Canale e Tirreno mossi. Agitate le Bocche di Bonifacio orientali. Temperature in generale aumento, con estremi di 19°C e punte di 28°C.