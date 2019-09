Il figlio di Grillo indagato per stupro di gruppo, l'episodio avvenuto in Sardegna

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata da quattro giovani a Porto Cervo

Di: Redazione Sardegna Live

Una ragazza scandinava di 20 anni ha denunciato per stupro quattro ragazzi genovesi. Tra loro Ciro Grillo, 19 anni, figlio di Beppe Grillo, comico e “garante politico” del Movimento 5 Stelle.

La vicenda è riportata da La Stampa e Il Secolo XIX, secondo cui i quattro amici sarebbero indagati ora per violenza sessuale di gruppo. Come riportato dal quotidiano torinese "si sarebbe trattato di uno stupro, forse avvenuto al termine di una notte di eccessi alcolici. Nella versione dei quattro giovani - tutti figli di imprenditori, medici e professionisti della Genova bene - il rapporto è stato consenziente". La Stampa aggiunge che sono stati acquisiti "tutti i cellulari" e "un video" la cui interpretazione "non è univoca". "Per la vittima - sostiene La Stampa - dimostrerebbe la violenza, per gli avvocati difensori il contrario, e cioè che la ragazza era consenziente".

Il gruppo di amici trascorreva le vacanze in Costa Smeralda e avrebbe conosciuto la giovane in una discoteca di Porto Cervo per poi proseguire la serata in una villa. Ciro Grillo e gli amici sono stati interrogati per ore, ieri, dal magistrato Laura Bassani, pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania, titolare del fascicolo.