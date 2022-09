Oggi Giorgia Meloni in comizio a Cagliari

La campagna elettorale entra nel vivo. Dopo la leader di Fdi arriverà nell'isola il segretario dem Letta

Di: Redazione Sardegna Live

Entra nel vivo anche in Sardegna la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Nell'isola è atteso l'arrivo di diversi "big".

Oggi alle 18 a Cagliari la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà in piazza del Carmine per un comizio. Per l'occasione il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza con la quale vieta la vendita e l'asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in lattine e contenitori di vetro. Quella della Meloni è l'unica tappa prevista in Sardegna.

Il segretario del Pd Enrico Letta arriverà invece la prossima settimana. Il programma non è ancora stato reso noto ma il leader dem dovrebbe fare due tappe nella giornata di mercoledì 7 settembre, prima a Cagliari e poi a Sassari.