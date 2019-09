Oristano, si rinnova il mercato coperto di Campagna Amica

Previsti l’apertura del martedì e il prolungamento dell’orario il sabato

Di: Antonio Caria

Novità in arrivo per il mercato coperto di Campagna Amica di via degli Artigiani a Oristano. Dal 10 settembre, viene confermata l’apertura del sabato con prolungamento di orario dalle 8.00 alle ore 14,00. Con gli stessi orari, ed ecco l’altra novità, l’apertura del martedì.

“Dopo la pausa estiva, ritornano alcune produzioni – ha dichiarato il direttore Coldiretti Oristano Emanuele Spanò -. Infatti, i consumatori potranno acquistare, oltre ai prodotti freschi di stagione, il pane di Sanluri, e, prima del fermo biologico, i pesci a miglio zero, le proposte degli agriturismo con dolci e altre specialità, il pollo ruspante, i formaggi e il miele fino alla produzioni officinali”.

“Il Mercato di Campagna Amica consente ai consumatori di acquistare prodotti locali di grande qualità a prezzi ragionevoli – ha aggiunto il Presidente provinciale Coldiretti Giovanni Murru – prodotti freschi e selezionati direttamente dai produttori, che garantiscono una filiera corta, senza intermediari”.

L’obiettivo di Coldiretti Oristano è quello di venire incontro alle esigenze dei consumatori.