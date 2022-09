Nuoro. Scatta l’allarme bomba ma era una valigia dimenticata

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri con il Nucleo artificieri

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina è scattato l’allarme bomba a Nuoro, in via Mannironi. Una valigetta sospetta è stata trovata sulla panchina della fermata dell'Arst. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nuoro e del Nucleo artificieri per accertarne i contenuti.

In realtà si trattava di una valigia dimenticata. La strada è stata comunque transennata e il traffico nella via Mannironi è stato dirottato in vie secondarie della città.