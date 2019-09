Anno scolastico 2019-2020. Una delegazione di amministratori “In rosa” visita l’asilo nido

Oggi gli auguri per il nuovo anno scolastico delle Amministratrici a personale e bambini

Di: Antonio Caria

Ha preso il via questa mattina l’anno scolastico 2019-2020 dell’asilo nido di Tortolì, gestito dalla cooperativa Bimbo Club.

A porgere gli auguri e i saluti al personale e ai bambini della struttura di via Temo è stata una delegazione “In rosa” dell’Amministrazione comunale. Erano presenti, infatti, La vice sindaca Lara Depau, l'Assessora con delega all'Asilo Nido Emanuela Laconca, l'Assessora al Bilancio Bonaria Murreli e la consigliera con delega al turismo Michela Iesu accompagnate dal Segretario Comunale, la dottoressa Maria Teresa Vella, la comandante del Polizia Municipale Marta Meloni e la Responsabile d’Area del servizio Sociale e Scolastico Elisabetta Spano, sono state ricevute dalla presidente della cooperativa Graziella Morlè, che ha illustrato tutte le attività e fatto visitare le varie sale del nido.

Sono 35 i bimbi del bimbi del servizio asilo nido dai tre ai trentasei mesi. Oltre il nido e micro nido la cooperativa, che ha in organico 14 dipendenti tra educatrici e un cuoco, eroga servizi come la ludoteca per bimbi fini a 13 anni e altre attività.

“Un servizio, quello dell’asilo nido – sottolineano dal Comune – di fondamentale importanza, fortemente voluto dalla Maggioranza che ha lavorato alacremente per il suo mantenimento, col sostegno indispensabile dei funzionari, che permette ai genitori di poter lavorare sapendo che i loro piccoli sono seguiti da personale altamente qualificato”.

“Nel quadro di una politica per la famiglia – ribadiscono – costituisce un servizio sociale di interesse pubblico: non solo un'assistenza alle famiglie ma a supporto della donna permettendole di conciliare la vita lavorativa a quella familiare”.