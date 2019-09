Fiamme a Villamar, sul posto un elicottero della Forestale

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla pattuglia di Barumini

Di: Antonio Caria

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto è attualmente in azione per supportare le operazioni di spegnimento di un incendio in località Sargidda Su Pranu, nelle campagne di Villamar.

Sul posto è presente la pattuglia del Corpo forestale di Barumini per coordinare gli interventi.