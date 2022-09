Cagliaritano accoltella al braccio e all’addome un cittadino del Bangladesh: arrestato un 20enne

La vittima è tuttora ricoverata presso l’ospedale SS. Trinità di Cagliari sottoposto a cure mediche e in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Un 42 enne originario del Bangladesh è stato accoltellato al braccio e all'addome nel quartiere Marina a Cagliari.

Intorno alle 9:00 di ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Cavour, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa. I militari sono quindi venuti a conoscenza che poco prima, un giovane di Cagliari, per futili motivi, aveva accoltellato al braccio sinistro e all’addome un cittadino del Bangladesh 42enne e si era immediatamente dato alla fuga.

Sono immediatamente scattate le ricerche del presunto aggressore il quale, alle ore 12:00 unitamente al proprio legale di fiducia, si è presentato presso gli uffici del Comando Stazione di Cagliari Villanova e ha consegnato ai Carabinieri il coltello utilizzato per la commissione del delitto, che è stato debitamente sequestrato.

Al termine dei primi accertamenti, come disposto dal Pubblico Ministero di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, il 20enne è stato arrestato per tentato omicidio e tradotto presso la Casa Circondariale di Uta, in attesa della prossima udienza di convalida.

La vittima è invece tuttora ricoverata presso l’ospedale SS. Trinità di Cagliari sottoposto a cure mediche e in prognosi riservata.