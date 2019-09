Mamoiada dedica una via al patriota sardo Francesco Cilocco

Ad annunciarlo l’Assessora comunale Patrizia Gungui

Di: Antonio Caria

Di alcune settimane fa la decisione di cancellare i nomi dei Savoia dalle vie del paese, ora l’annuncio dell’Assessora comunale alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali, Patrizia Gungui: Mamoiada avrà una via dedicata a Francesco Cilocco.

Il via libera è arrivato ora dalla Prefettura di Nuoro. La decisione era stata presa lo scorso 4 febbraio dalla Giunta. Andrà a sostituire via Fratelli Cairoli.

Come scrive Francesco Casula nel suo libro “Carlo Felice e i Tiranni Sabaudi”: “Francesco Cilocco (Cagliari 1769 –Sassari 1802) è un eroe nazionale sardo, un martire e patriota morto per la libertà e l’indipendenza della Sardegna. Colpevolmente sconosciuto e dimenticato dagli stessi Sardi. È stato assassinato dal dominio poliziesco e tirannico dei Savoia, regnante come re Carlo Emanuele IV e vice re Carlo Felice”.