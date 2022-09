In fuga per le vie di Selargius, si ribalta con l'auto dopo aver forzato posto di blocco

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne di Sinnai

Di: Redazione Sardegna Live

Il 31 agosto, alle ore 4, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 21enne residente a Sinnai, il quale, durante un controllo alla circolazione stradale, alla guida di un’autovettura Fiat Panda, non si sarebbe arrestato all’alt imposto dalla pattuglia dandosi alla fuga per le vie cittadine.

Raggiunta la SS 125, dopo aver effettuato alcune manovre pericolose, l’auto si è ribaltata e il giovane è uscito autonomamente dall’abitacolo, rimanendo illeso e rifiutando le cure del personale del 118.

Il 21enne è risultato essere sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e l’autovettura sprovvista di copertura assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato.