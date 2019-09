Sassari, nuovi spazi di sosta in alcune vie del centro

Consentita la fermata per 60 minuti

Di: Antonio Caria

Novità a Sassari: l’Amministrazione comunale, con un’ordinanza firmata ieri, ha deciso di creare nuovi stalli per una sosta autorizzata fino a sessanta minuti in alcune vie del centro.

Interessate via Politeama, via Carlo Alberto, tra via Enrico Costa e l’emiciclo Garibaldi, e in via Spano (circa 35 nuovi posti).

Inoltre è stato esteso l’orario di sosta dagli attuali 15 minuti a 60 minuti per tutti i veicoli negli stalli presenti in via Cagliari, tra piazza Castello e viale Umberto, e in via Enrico Costa, tra via Brigata Sassari e via Carlo Alberto.

Saranno circa 60 stalli, indicati da una segnaletica, dove potersi fermare per un'ora. “Non saranno ridotti gli stalli riservati ai residenti”, fanno sapere dal Comune.