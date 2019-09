Pestato da un nordafricano sul bus del Ctm, medico del Comando Carabinieri finisce in ospedale

Un episodio assurdo, avvenuto sulla linea 1, nei pressi di via Roma. Sul posto i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

“Sono stato appena aggredito sul pullman da un extracomunitario nordafricano. Sono stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice arancione. Sono intervenuti i Carabinieri. Ora sono qui in attesa di essere visitato. L'aggressione è avvenuta perché ho guardato questo delinquente che importunava due turiste credo tedesche appena salite sul bus”.

Fabio Barbarossa, medico del Comando regionale dei Carabinieri, 65enne, di Cagliari, mai avrebbe pensato che la reazione di un cittadino nordafricano potesse culminare con un vero e proprio pestaggio: il professionista è finito al Brotzu, con un trauma toracico, un trauma contusivo alla spalla destra e contusioni multiple. A lui i medici hanno assegnato 15 giorni di cure.

Stando alle prime indiscrezioni, (sull’intero episodio stanno indagando i Carabinieri), pare che l’unico errore di Barbarossa sia stato quello di voltarsi a guardare la scena che vedeva un cittadino extracomunitario importunare due turiste straniere, di nazionalità tedesca. Da lì è partito il putiferio, l’extracomunitario si è alzato in piedi e a minacciare il medico 65enne, poi gli ha preso l’ombrello e ha iniziato a colpire il libero professionista: l’autista del Ctm a quel punto ha fermato il mezzo e c’è stato un fuggi fuggi generale dei passeggeri.

Il nordafricano è scappato per poi risalire nuovamente a riprendere lo zaino dimenticato sul sedile: “Un fatto assurdo – dice con amarezza Fabio Barbarossa - vorrei che questa notizia facesse il giro del mondo, è una situazione non più tollerabile. Tutti mi hanno detto che su quel pullman poteva esserci una loro mamma o un loro fratello. O siamo in grado di dare sicurezza a figli e parenti oppure, come società, siamo destinati a estinguerci”.