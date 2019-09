Addio Auchan, indetto un sondaggio per cambiare il nome degli storici centri commerciali

Ecco i nomi proposti per gli ipermercati di Cagliari, Sassari e Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Il brand Auchan è pronto a lasciare la Sardegna smantellando le storiche insegne che campeggiano sui centri commerciali di Cagliari, Sassari e Olbia.

Il gruppo Conad, infatti, ha acquistato la quasi totalità degli ipermercati, supermercati e negozi di proprietà Auchan in Italia con un'operazione del valore di circa 1 miliardo di euro.

I punti Auchan in Sardegna sono pronti così, fra le altre cose, a cambiare nome. Per l'occasione sono stati indetti dei sondaggi che sottopongono ai consumatori alcuni nomi invitandoli a scegliere quello di maggior gradimento per loro.

Per quanto riguarda l'Auchan di Santa Gilla, i nomi proposti sono Gilla Center, I Fenicotteri, Flamingo, Porte della Laguna.

I nomi indicati per il centro commerciale di Predda Niedda, a Sassari, sono Porte di Sassari, Sorimari, Coromeo, Nuraghe, Città dei Candelieri.

Per quanto riguarda Olbia, invece, i nomi indicati sono Porte di Olbia, Porte del Mare, Olbia Mare, Smeralda, Le Ali.

Non sono stati ancora indicati i nomi in ballo per il centro commerciale Auchan Cagliari Marconi.