Filomena mascherata da “Samara”, ecco l’ultima perfomance di Andrea Rosas

Ennesima foto ironica del pastore cantante di Pozzomaggiore. “Era uscita a spaventare politici ed industriali per avere il latte ad un euro”

Di: Antonio Caria

“Samara” sembra essere il personaggio del momento. Si susseguono segnalazioni, arrivate da alcuni paesi, vedasi Oristano, Sedilo, Buddusò, Aidomaggiore, di figure mascherate con capelli neri lunghi per coprire il volto e una veste bianca Ma c’è chi questa nuova mania, ispirata al Film The Horros, la prende per creare ilarità.

Questo il caso di Andrea Rosas, non nuovo a queste perfomance. Il cantante-pastore di Pozzomaggiore ha, poco fa, postato una foto sulla sua pagina Facebook che lo ritrae, insieme alla sua fida pecora Filomena, quest’ultima con una parrucca nera e una veste bianca.

“Grazie a tutti per le segnalazioni. Non era altro che Filomena uscita da "Sa-mandra" per spaventare politici ed industriali ed avere il latte ad un euro”, questo il commento scherzoso di Rosas.