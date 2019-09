Auto e moto abbandonate in via Asfodelo. Il Comitato di Quartiere Pivarada: “Intervenire subito”

Il presidente Antonio Gianorso: “Attivare l'iter per la rimozione”

Di: Antonio Caria

Altra denuncia di autovetture abbandonate nelle vie di Alghero. Stavolta ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli attori politici algheresi è il Comitato di Quartiere Pivarada con il suo presidente Antonio Gianorso.

Come ci ha dichiarato, anche attraverso materiale fotografico, nel tratto di via Asfodelo compreso tra via Amsicora e via Aldo Moro “Sosta” ormai da anni una macchina totalmente priva di targa a cui si è aggiunta, da circa due anni, una moto. Il tutto “Condito” da alcune biciclette, anch’esse abbandonate sul posto.

“Tale situazione più volte segnalata sull'app Municipium è stata replicata sull'app stessa 71 giorni fa. Preciso che delle segnalazioni precedenti effettuate sull'app con la precedente amministrazione anche se per argomenti diversi da questo non sono più visibili (sono state cancellate?)”, queste le parole di Gianorso.

“Evidenzio – ha rimarcato il Presidente del Comitato – che la segnalazione è stata replicata, come su detto, a seguito della notizia, da parte dell'Amministrazione Comunale, che si sarebbe provveduto a rimuovere le auto abbandonate”.

“Nei giorni scorsi – ha aggiunto – si è pubblicizzato sui media lo stato di un'auto parcheggiata nel piazzale dell'ospedale civile; a questo ha fatto seguito ieri la pubblicizzazione, da parte di un consigliere comunale, dell'avvenuta rimozione dei rifiuti che si trovavano accumulati all'interno dell'auto propedeutica (?) alla rimozione del mezzo”.

“Appare quantomeno ovvio – ha rimarcato – che per avere risposte e conseguenti fatti alle segnalazioni bisogna ricorrere alla pubblicizzazione attraverso i media e, magari, all'interessamento diretto di un esponente politico. Non credo che il dialogo possa essere portato avanti in questo modo”.

“Se si portano all'attenzione dell'Amministrazione segnalazioni, proposte e/o suggerimenti correttezza vuole che si abbia una risposta: se positiva vengano indicate le azioni e i tempi, se negativa un minimo di informazione sul perché no. In merito alle auto o altri mezzi abbandonati che potrebbero essere oggetto di fermo amministrativo, – ha concluso Gianorso – chi deve farsi carico della loro custodia? È opportuno attivare l'iter per rimuoverle comunque e posizionarle in luogo appropriato”.