Naufragio migranti: altri due corpi rinvenuti in mare nel sud Sardegna

Rinvenuti nella notte altri due cadaveri a Capo Teulada

Di: Redazione Sardegna Live

Salgono a quattro i corpi recuperati in mare nel sud Sardegna nelle ultime 48 ore. Questa notte la Guardia Costiera ha trovato al largo dell'Isola Rossa i cadaveri di altri due uomini, presumibilmente migranti, a Capo Teulada.

La segnalazione, come in occasione dei due corpi recuperati lunedì mattina, è arrivata da alcune imbarcazioni che hanno individuato i morti in mare. Le motovedette della Capitaneria di Porto, già impegnate nelle ricerche di un relitto, hanno subito raggiunto il punto indicato e recuperato le due salme.

Pertanto si avvalora sempre più l'ipotesi che le quattro vittime rinvenute in acqua nelle ultime ore siano naufragate, e nelle prossime ore il numero dei ritrovamenti potrebbe crescere.