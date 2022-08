Cagliari. Ruba zaino di un operaio, ma viene rintracciato grazie al gps del cellulare: arrestato 49enne

Telefono ritrovato in casa del pregiudicato, insieme a zaino e portafogli

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato in flagranza un 49enne pregiudicato di Quartu Sant'Elena, che poco prima aveva rubato uno zaino con all’interno un portafogli e un cellulare.

L’uomo si era impossessato dello zaino lasciato all’interno di un camion, parcheggiato in via Fadda a Quartu per alcuni lavori stradali. Il proprietario, un operaio di Cagliari, non appena si è accorto del furto ha chiamato la Polizia.

Sono intervenuti quindi gli uomini della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile, che hanno attivato la modalità di ricerca del cellulare tramite il sistema gps. Il telefono è stato localizzato nell’abitazione del pregiudicato. La casa dell’uomo è stata subito perquisita ed è stato rinvenuto oltre al cellulare anche lo zaino con all’interno il portafogli.

L’arrestato sarà giudicato oggi con rito direttissimo e dovrà rispondere di furto aggravato.