Sbarcati in Sardegna, ma erano stati allontanati dal territorio nazionale: arrestato un migrante e denunciati due

Adesso verranno nuovamente espulsi

Di: Redazione Sardegna Live

In relazione ai recenti sbarchi di immigrati clandestini che hanno raggiunto le coste del sud Sardegna a bordo di vari barchini, nella giornata di ieri il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino algerino di 32 anni, e denunciato altri suoi connazionali di 26 e 27 anni, poiché respinti dal territorio nazionale nel 2021 e rientrati in Italia prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso (tre anni).

Gli algerini, una volta sbarcati a Teulada, sono stati condotti presso il Centro di Accoglienza di Monastir, dove al termine delle procedure di identificazione svolte dall’Ufficio Immigrazione, che si è avvalsa della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, sono state riscontrate le violazioni

previste e punite dal Testo Unico sull’Immigrazione.

L’arresto dello straniero è stato convalidato dal locale Tribunale ed al termine del giudizio direttissimo, lo straniero verrà nuovamente espulso, assieme agli altri due connazionali.