Test d’ingresso per Medicina Veterinaria: 207 i candidati

Il test si è svolto questa mattina nel complesso didattico di via Vienna

Di: Antonio Caria

Questa mattina il complesso didattico di via Vienna ha ospitato i 207 candidati per il test di accesso al corso magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari.

Le domande presentate erano 250 per 40 posti (più 6 per studenti non comunitari residenti all'estero).

Il test ha avuto inizio alle 11.00. 100 minuti di tempo per i candidati per rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta.

Il 18 settembre il Cineca, per conto del Miur, pubblicherà sull'area riservata del sito www.universitaly.it il punteggio ottenuto dai candidati, mentre per la graduatoria nazionale sarà resa nota l’1 ottobre.