Tragedia in mare, due corpi recuperati nel sud Sardegna, forse migranti

Sono stati recuperati dalla Guardia costiera al largo delle coste di Chia

Di: Redazione Sardegna Live

I cadaveri di due uomini, presumibilmente migranti, sono stati recuperati dalla Guardia costiera al largo delle coste di Chia, nel comune di Domus de Maria.

I corpi sono stati avvistati ieri mattina intorno alle 10 nell'area di Capo Spartivento, da altre imbarcazioni che hanno inviato la segnalazione alla Capitaneria di porto.

Sul posto sono arrivate diverse motovedette che hanno recuperato i due corpi trasferendoli in porto. Per tutta la giornata di ieri i mezzi navali della Guardia costiera hanno perlustrato tutta l'area in cerca di eventuali relitti o, purtroppo altri corpi. Anche oggi tutta la zona è pattugliata. I due cadaveri sono stati trasferiti al cimitero di San Michele a Cagliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il medico legale dovrà infatti stabilire da quanti giorni i due corpi erano in mare.

C'è l'ipotesi di un naufragio di migranti dietro il recupero di due corpi. Elementi importanti arriveranno dopo gli esami del medico legale che potrà stabilire da quanto tempo i due corpi si trovavano in mare. Si potrà capire, quindi, se sono stati trasportati dalla corrente sulle coste sarde dopo un possibile affondamento della barca su viaggiavano in un tratto di mare lontano dall'Isola. Nelle ultime settimane gli sbarchi in Sardegna si sono intensificati.

In particolare, da venerdì 26 a domenica 28 agosto sono approdati sulle coste del sud dell'Isola 216 migranti, gli ultimi 84 proprio domenica, il giorno prima del ritrovamento dei corpi.