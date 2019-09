Paura per Mahmood, si tuffa dalla barca e si ferisce alla testa sugli scogli

Il cantante sardo si è gettato su alcuni ricci che si trovavano sugli scogli a pelo dell'acqua

Di: Redazione Sardegna Live

Un tuffo che poteva avere brutte conseguenze per il cantante sardo, Mahmood, in vacanza nell'Isola con Elodie, (per lei suo il recente disco di platino per il singolo "Margarita"), dove durante una giornata di relax al mare, in barca, un tuffo gli ha provocato qualche ferita e un punto di sutura in testa.