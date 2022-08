Noleggio attrezzature edili in Sardegna? Scopri come

Di: Redazione

L’edilizia, e più in generale tutto il comparto delle costruzioni, è un settore storicamente legato al noleggio. In tutto il territorio italiano sempre più aziende scelgono infatti di farne ricorso come scelta strategica per poter utilizzare macchinari professionali per il proprio lavoro.

Il noleggio attrezzature edili in Sardegna è semplice e veloce ed il rapporto con il fornitore dei beni può essere gestito completamente online così da adattarsi alle esigenze digitali del mercato.

In pochi click il cliente può scegliere la macchina più adatta alle sue esigenze tra una vasta gamma di attrezzature disponibili al noleggio e confrontandole tra loro. Una volta selezionato il periodo di noleggio può decidere se ritirare la macchina presso il centro noleggio oppure farla consegnare direttamente sul luogo di lavoro.

L’intero processo è accompagnato da un preventivo trasparente così che il cliente possa tenere sempre sotto controllo e infine scegliere se pagare online oppure al momento della consegna dei beni noleggiati.

L’offerta di macchine e attrezzature a noleggio in Sardegna è molto ampia e si compone di diverse categorie merceologiche tra cui scegliere il macchinario di cui si necessita tra i molti modelli disponibili.

I box prefabbricati sono una delle categorie noleggiabili con una selezione di container da 6, 8 e 10 piedi oppure moduli abitativi da 20 piedi.

I raffrescatori da 12000 e 18000 BTU, particolarmente apprezzati nel periodo estivo, sono invece la soluzione per rinfrescare rispettivamente ambienti dai 40 ai 60 mq.

Le macchine per il sollevamento sono tra le categorie più noleggiate ed è possibile scegliere tra una selezione di piattaforme aeree autocarrate, articolate o verticali.

Le prime possono raggiungere fino a 21 metri di altezza così come le semoventi articolate. Le piattaforme verticali possono invece raggiungere gli 11 metri di altezza puntando sul sistema di elevazione a pantografo.

Per quanto riguarda la mobilità è possibile noleggiare sia furgoni chiusi che autocarri con cassone a scopo commerciale. Tra i primi rientrano i pick-up ed i furgoni di piccole, medie e grandi dimensioni a seconda delle esigenze del cliente.

Gli autocarri sono disponibili con cassone ribaltabile oppure provvisti di gru per caricare e scaricare materiali e attrezzature da lavoro.

Un’altra delle categorie in cui si noleggia maggiormente sono invece le macchine per la logistica e il magazzino.

I carrelli elevatori sono la macchina per eccellenza quando si parla di logistica ed infatti è possibile noleggiare una selezione di carrelli frontali sia elettrici che diesel, che possono raggiungere fino a 7,5 metri di altezza, così da soddisfare le esigenze di ogni azienda.

Per chi necessita invece di attrezzature meno ingombranti ma altrettanto efficaci sono disponibili a noleggio elevatori a timone e transpallet elettrici.

Per manovrare alcune delle macchine appena menzionate, come piattaforme aeree e carrelli elevatori, è necessaria una specifica abilitazione. Gli operatori che utilizzano tali macchine per normativa devono essere infatti in possesso di un apposito patentino; è possibile ottenere tale abilitazione frequentando un apposito corso di formazione anche presso il centro noleggio.

Ricorrendo al noleggio il cliente ha sempre la garanzia di disporre di macchine e attrezzature sicure ed efficienti. Su ogni macchinario infatti vengono effettuate le operazioni di manutenzione previste dal manuale d’uso e le verifiche periodiche per le macchine su cui è espressamente richiesto dalla normativa.

Inoltre ad ogni uscita e rientro dei beni dal centro noleggio il personale effettua ispezioni approfondite per assicurare la massima sicurezza ed efficienza al cliente che andrà ad utilizzare le macchine.

Noleggiare un’attrezzatura non significa solo disporre di un bene, ma avere un servizio di qualità che comprende la consegna in cantiere, la formazione e l'assistenza tecnica.

Durante il noleggio il cliente può infatti riscontrare malfunzionamenti o danni ai macchinari noleggiati. Il servizio tecnico del centro noleggio interviene tempestivamente al fine di ripristinare la macchina oppure fornire una macchina in sostituzione così che il cliente possa riprendere il proprio lavoro.

Scegliere di noleggiare direttamente online macchine e attrezzature da lavoro con easyNoleggio Sardegna significa affidarsi a noleggiatori professionali che conoscono le macchine, le loro caratteristiche ed i loro impieghi e che hanno anni di esperienza alle spalle in questo comparto.

Il cliente avrà così la sicurezza di essere supportato durante tutto il periodo di noleggio riguardo ogni aspetto che riguarda le macchine noleggiate e affiancato per ogni eventualità descritta nel contratto di noleggio.