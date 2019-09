Sirca: “Stiamo buttando la mondezza nelle cunette con lo stesso orgoglio con cui indossiamo l’abito tradizionale alle sfilate estive”

Il referente regionale di Italia in Comune: “Se non capiamo questo, “ne abbiamo noi” a convincere i turisti che siamo un popolo meraviglioso in un’isola paradiso”

Di: Antonio Caria

Una brutta abitudine, oltre che una violazione della legge, è quella dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle strade o nelle campagne. Già da tempo, sui canali social, molti primi cittadini, ma anche semplici cittadini, stanno sottolineando questi gesti incivili, fotografando e postando sulle loro pagine scatti che ritraggono bustoni di spazzatura, ma anche gomme di macchine e addirittura, caso denunciato alcune settimane fa dal Sindaco di Siligo, Mario Sassu, bombole di gas.

Su questa vicenda ha preso posizione anche Maurizio Sirca referente sardo di Italia in Comune, che denuncia una situazione che, ormai, sta diventando intollerabile: “Stiamo buttando la mondezza nelle cunette con lo stesso orgoglio con cui indossiamo l’abito tradizionale alle sfilate estive”.

“Se non capiamo questo – conclude –, “ne abbiamo noi” a convincere i turisti che siamo un popolo meraviglioso in un’isola paradiso”.