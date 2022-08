Cagliari. Cade in casa provocandosi frattura, ma per via del peso i soccorsi non riescono a portarlo fuori

Alla fine il malcapitato è stato imbragato con una barella toboga e calato all'esterno dell'abitazione con l'autoscala

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio a Cagliari, un uomo di 55 anni è caduto in casa provocandosi una frattura. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, tuttavia, non sono riusciti a portarlo all'esterno a causa del suo peso, 130 chili.

Avrebbero dovuto trasferirlo in ambulanza in ospedale, ma la palazzina non è dotata di ascensore e le scale risultano troppo strette. Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, l'autoscala e il nucleo Speleologico, alpino e fluviale (Saf).

Grazie alle tecniche del Saf, l'uomo è stato imbragato con una barella toboga e calato all'esterno con l'autoscala, e successivamente affidato alle cure ai medici e trasferito in ospedale.