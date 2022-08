Sassari. Insulta clienti di un bar e molesta una ragazza, arrestato

In manette un 70enne fermato dalla Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Ha molestato i clienti di un bar, ha più volte palpeggiato una ragazza e quando sono arrivati i poliziotti si è scagliato contro di loro. Un 70enne è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti in piazza Tola a Sassari davanti a un bar. L'uomo avrebbe insultato i clienti, rivolgendosi a loro con frasi volgari e compiendo davanti a tutti azioni a sfondo sessuale. Arrivati gli agenti della squadra volante, si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con calci, pugni e con una stampella. I poliziotti lo hanno bloccato e mentre si apprestavano a portarlo in Questura sono stati avvicinati da una ragazza che ha detto loro di essere stata palpeggiata e che il 70enne le avrebbe rivolto apprezzamenti volgari. L'arresto è stato convalidato ed è stato rimesso in libertà con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 7.