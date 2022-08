Ancora sbarchi nel sud Sardegna: arrivati 84 migranti

Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 36 ore ne sono arrivati 84 che si aggiungono agli altri 132 approdati il 26 e il 27 agosto. Attualmente nel centro di prima accoglienza di Monastir (Città metropolitana di Cagliari) ci sono 216 migranti.

Il primo sbarco si è registrato a Sant'Antioco dove sono arrivati 19 migranti, tra i quali una mamma con la figlia minorenne della Nuova Guinea. Tra gli sbarcati anche cittadini del Ghana. I successivi arrivi sono avvenuti sempre nel Cagliaritano: 18 stranieri sono stati rintracciati dai carabinieri a Santa Margherita di Pula, e successivamente altri 5 a Cala Verde.

Poche ore dopo sempre nella stessa zona altri due sbarchi per complessivi 29 migranti, tutti rintracciati dai militari dell'Arma mentre si incamminavano lungo la statale 195. I carabinieri hanno effettuato un dettagliato controllo lungo le spiagge della zona sequestrando le tre imbarcazioni utilizzate per arrivare in Sardegna. Infine, altri 13 migranti sono arrivati a Villasimius, sempre nel sud Sardegna. Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.