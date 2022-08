Lutto nel mondo dello sport. All’età di 17 anni muore Martina Berluti

Talentuosa amazzone del Team del Golfo di Porto Torres

Di: Redazione Sardegna Live

Un lutto colpisce e lascia attonito tutto il mondo degli sport equestri italiani. Una giovanissima amazzone ha perso la vita a causa di un fortuito incidente avvenuto in allenamento.

Martina Berluti era una talentuasa amazzone del Team del Golfo di Porto Torres. Nel suo curriculum annovera anche una medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Campionati Italiani Young rider della disciplina che si sono svolti a Pisa - San Rossore.

Appresa la tragica notizia il Presidente della FISE, Marco Di Paola, il Consiglio federale, tutto il mono degli sport equestri italiani si stringono alla famiglia Berlutti in questo momento di tragico dolore.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Ti ricorderemo sempre come un bellissimo angelo sorridente, cara Martina. L’Officina Equestre con tutti i suoi allievi e genitori, è vicina all’amico Costantino, alla famiglia Berluti e a tutta la squadra dell’Endurance Team del Golfo”, scrive l’Officina Equestre di Quartu Sant’Elena.

“Ci uniamo silenziosamente e con rispetto al dolore della famiglia Berluti e del Team Endurance del Golfo. Ciao dolce Martina, ti ricorderemo sempre con il tuo immenso sorriso”, il messaggio di Italia Endurance Stables & Academy.

“Quando un dolore così grande colpisce un amico e collega non può non lasciare pesantemente il segno nell'animo di tutti noi, e purtroppo a nulla servono parole di consolazione e di coraggio. Resta il nostro affetto silenzioso, virtuale ma FORTE alla famiglia Berluti e un pensiero dolce per la scomparsa della giovane Martina”, scrive la Croce Blu Sassari.

“Ciao dolce Martina, continua a galoppare accanto a tutti noi. Ci uniamo silenziosamente al dolore immenso che ha colpito la famiglia Berluti e il Team Endurance del Golfo”, scrive la squadra Ruella Endurance Stables.