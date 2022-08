Tiktoker pesca in Area marina protetta ad Alghero e vende il pesce a un ristorante: è polemica

Il video diffuso sui social dal giovane ha acceso il dibattito. Pasi: "Le autorità competenti stanno intervenendo"

Di: Redazione Sardegna Live

E' polemica sui social dopo il video diffuso da un tiktoker giunto in Sardegna in vacanza. Il giovane ha raccontato la giornata di pesca trascorsa ad Alghero in compagnia di alcuni amici. Peccato che la pesca subacquea sia stata effettuata nell'Area marina protetta di Capo Caccia, dove dopo alcune ore di pesca il tiktoker ha catturato, fra gli altri, una cernia di oltre 9 kg.

Il giovane racconta poi di aver venduto il pesce ad un ristorante del centro di Alghero, dove poi ha cenato gustando proprio il suo pescato. A denunciare l'accaduto è stata la pagina Facebook "Roba da apneisti spearfishing & freediving", che scrive: "Ci inviano questo video due pseudo pescatori, intenti a pescare a Capo Caccia (Alghero) in piena AMP e come se non bastasse, vendono il pescato alla luce del sole".

Anche il presidente del Consiglio regionale Michele Pais è intervenuto sulla vicenda: "Si tratta di un video totalmente diseducativo - scrive -, che parte dalla pesca in area marina protetta ad altre pratiche scorrette. Amo Alghero e la Sardegna in maniera sconfinata, per cui ogni volta sento "rimbalzare" il proprio nome, non può che farmi piacere. Ma non in questo modo".

"Le autorità competenti sono al lavoro - spiega ancora Pais - e faranno ogni opportuno accertamento".