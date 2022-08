Le vostre segnalazioni. Invasione di blatte ad Alghero

Non sono un buon biglietto da visita, semmai fanno scappare la gente

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano a giungere nella nostra redazione segnalazioni sempre più numerose di turisti che lamentano la presenza di fastidiosissimi “ospiti” negli appartamenti presi in affitto per trascorrere le loro vacanze ad Alghero.

Sono le odiatissime blatte che irrompono all’interno dei locali, nonostante tutte le precauzioni adottate dai temporanei inquilini. Arrivano, infatti, attraverso i tubi di scarico che portano ai bagni e alle cucine anche dei piani alti dei palazzi. Né c’è da sorprendersi, visto il “traffico” di questi ripugnanti insetti sulle strade, sui marciapiedi e nelle piazzette soprattutto del centro storico e dintorni, così come nelle pareti degli edifici.

Il disappunto, ma, soprattutto, il disagio di chi è in vacanza è, dunque, comprensibilissimo e il problema, perché di questo si tratta, non può essere risolto dai proprietari degli appartamenti, quanto, piuttosto, da chi ha competenze, compiti o incarichi di disinfestazione in generale e, in particolare, delle condutture fognarie della città.

Si tratta di aspetti che incidono sulla buona accoglienza e che non possono essere sottovalutati. Da tener conto, in tal senso, che la prima reazione dei nuovi occupanti l’appartamento è quella di lasciare il locale, con tutti i disagi del caso. Insomma, come dire, le blatte non sono un buon biglietto da visita, semmai fanno scappare la gente.