Spal-Cagliari 1-0, rossoblù sconfitti a Ferrara

LA CRONACA

Di: Marco Orrù - Foto: Cagliari calcio Fb

Il Cagliari perde la sua prima partita in campionato. Contro la Spal (disputata ieri 27 agosto alle ore 20:45) è infatti La Mantia a punire i rossoblù, in dieci dopo mezz’ora per l’espulsione di Di Pardo. La squadra di Liverani ha avuto una grande chance per pareggiare con Lapadula ma l’attaccante ex Lecce ha sbagliato un calcio di rigore. Passo indietro dopo la vittoria contro il Cittadella.

LA CRONACA - Mister Liverani schiera un undici leggermente diverso rispetto alla partita col Cittadella: in porta Radunovic, Di Pardo sostituisce l’infortunato Zappa a destra, mentre a sinistra Obert e in mezzo la coppia collaudata Altare-Goldaniga; in mezzo al campo Makoumbou in regia con Nandez e Deiola ai lati, Rog e Mancosu dietro Lapadula.

La prima occasione del match è del Cagliari con Lapadula: lancio in profondità, l’attaccante rossoblù supera Arena nel duello, ma davanti ad Alfonso effettua un pallonetto debole che finisce tra le braccia del portiere spallino. Al 18’ la Spal va vicinissima al vantaggio con La Mantia che viene lanciato in profondità dalle retrovie, ma il suo tiro finisce di pochissimo fuori con Radunovic in uscita. Al 24 ottima chance per l’ex Mancosu: Rog entra in area, mette in mezzo, la difesa respinge, ma arriva il trequartista sardo che col destro calcia fuori a botta sicura. Al 31’ il Cagliari resta in dieci per l’espulsione di Di Pardo, gamba alta sull’avversario, l’arbitro molto severo in questa occasione. Al 37’ la Spal va in vantaggio: cross dalla sinistra di Zanellato e palla profonda per il colpo di testa di Là Mantia che sfugge al controllo di Obert e batte così Radunovic. Il primo tempo si chiude con la Spal in vantaggio di un gol e di un uomo.

Subito Cagliari in avanti nella ripresa con Makoumbou al 48’ che mette un pallone in area spazzato via da Arena quasi sulla linea. Al 61’ l’arbitro, con l’ausilio del Var, concede un calcio di rigore al Cagliari per tocco col braccio della palla in area di Arena: batte Lapadula e sbaglia! Tiro centrale e parata con i piedi di Alfonso. Al 68’ la Spal segna con Moncini ma l’attaccante è in posizione irregolare. Al 79’ i primi cambi di Liverani che mette dentro Luvumbo e Carboni al posto di Rog e Obert. Un minuto dopo la Spal resta in dieci per l’espulsione di Pesa che ristabilisce la parità numerica. All’82’ dentro Pavoletti per Lapadula e Millico per Deiola. Ben sette i minuti di recupero. Dentro anche Pereiro per l’assalto finale. Nonostante però attacchi ripetuti la partita si chiude così.

LE PAROLE DI LAPADULA POST GARA - "Mi dispiace molto per la squadra, ho fallito un rigore e anche l'occasione ad inizio partita che forse mi ha un po' condizionato, peccato perché perdiamo una gara che non avremmo meritato di chiudere senza punti. Il penalty? Mi sono preso la responsabilità come in passato, mi piace farlo, purtroppo non è andata bene. Il gol manca, nelle altre sfide non avevo avuto chance nitide come quelle odierne, oggi invece sono arrivate grazie alla messa in pratica di quanto prepariamo in allenamento, per questo sento la responsabilità per quanto avvenuto stasera".