Medicina e Odontoiatria dell'Università di Sassari: in 732 al test d’ingresso

La prova, durata 100 minuti, si è svolta al Palasport comunale PalaSerradimigni

Di: Antonio Caria

Sono stati 732 i candidati che si sono presentati oggi al Palasport comunale PalaSerradimigni per il test di Medicina e Odontoiatria dell'Università di Sassari, primo fra le prove di ammissione a carattere nazionale ai corsi a numero programmato.

Il test era costituito da 60 quesiti di cultura generale e logica, biologia, chimica, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta. La prova è durata 100 minuti.

Il 17 settembre il CINECA, per conto del MIUR, pubblicherà i punteggi ottenuti dal singolo candidato nell'area riservata del sito www.universitaly.it. mentre l’1 ottobre verrà pubblicata la graduatoria di merito, sempre nell'area riservata di Universitaly.

Si proseguirà domani alle 8.30, in via Vienna 2, con la prova di Medicina veterinaria. Giovedì 5 settembre sarà la volta di Scienze dell'Architettura e del progetto: anche in questo caso il test si svolgerà nel complesso didattico di via Vienna e i candidati sono convocati per le 8.30.

Mercoledì 11 alle 8.30, nuovamente al PalaSerradimigni di piazzale Segni per la prova di accesso alle Professioni sanitarie,

Questi i posti disponibili: Infermieristica, 145 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, 4 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Ostetricia, 16 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Fisioterapia, 24 posti riservati a cittadini comunitari e non comunitari, 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Tecniche di laboratorio biomedico, 28 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, 2 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero.