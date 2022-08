La sindaca di Orosei: “Disservizi nella consegna della posta”

Elisa Farris lamenta criticità nei comuni dell’Unione della Valle del Cedrino

Di: Redazione Sardegna Live

"È da più di un mese che oramai tutti i cittadini dei comuni dell'Unione della Valle del Cedrino, Orosei, Galtellì, Irgoli, Onifai e Loculi subiscono un vero e proprio disservizio per quanto riguarda la consegna della posta da parte degli Uffici Postali della zona”. A denunciarlo è la sindaca di Orosei, Elisa Farris.

“Quotidianamente riceviamo moltissime lamentele dato che i cittadini ricevono la posta in forte ritardo o in alcuni casi non la ricevono nemmeno ritrovandosi poi il mese successivo solo i solleciti di pagamento. Questa situazione è oramai insostenibile ed è per questo che io assieme a tutti i colleghi sindaci dell'Unione abbiamo chiesto spiegazioni e una rapida risoluzione del problema, sia ai rappresentanti regionali di Poste Italiane sia ai responsabili nazionali di Roma, nella speranza che questo basti a porre rimedio a questa situazione, ci teniamo anche a precisare che continueremo a monitorare la situazione e in caso di mancata risoluzione da parte dei responsabili di Poste Italiane, avvisiamo i cittadini che siamo pronti ad altre azioni al fine di tutelarli” conclude la sindaca di Orosei.