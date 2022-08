Droga e guida in stato di ebbrezza: gli interventi dei carabinieri a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle primissime ore del 26 agosto, a Cagliari, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne del luogo e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 29enne selargino.

I Carabinieri, nella piazza Giovanni XXIII hanno proceduto al controllo di un'autovettura Ford Fiesta condotta dal 29enne e all’esito della perquisizione personale anche del passeggero, avrebbero rinvenuto in dosso a quest’ultimo 1,14 grammi di cocaina. Esteso il controllo al suo domicilio sono stati rinvenuti 26,61 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 25enne è stato arrestato e su disposizione del pm di turno, sottoposto al giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale di Cagliari.