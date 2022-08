Sorpresi dai carabinieri a rubare in un'abitazione: due in manette

Nei guai un 41enne e un minore

Di: Redazione Sardegna Live

Il 26 agosto, alle ore 17:30, i Carabinieri della Stazione di Guspini hanno proceduto all’arresto per furto aggravato di un 41enne del luogo e di un minore, i quali, a seguito di segnalazione di privato cittadino, sarebbero stati trovati dai militari stessi all’interno di un'abitazione mentre erano intenti a commettere un furto.

Nella loro disponibilità è stata trovata refurtiva di vario genere tra cui: 6 smartphone di varie marche e modelli; 8 orologi di varie marche e modelli; una webcam e un hard disk. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e, sottoposto al giudizio per direttissima dinanzi al Tribunale di Cagliari, è stato ricollocato agli arresti domiciliari, mentre il minore è stato affidato ai genitori, a disposizione dall’autorità giudiziaria per i minori.