Rapina alla Rinascente, il ladruncolo incastrato dalle telecamere

L’addetto alla sicurezza lo ha rincorso dopo il taccheggio, il pregiudicato è stato rintracciato dai Carabinieri

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Stampace della Compagnia di Cagliari hanno denunciato un pregiudicato di Villacidro di 24 anni per il reato di rapina impropria commesso presso la Rinascente in via Roma. Il giovane, infatti, il 7 agosto scorso, intorno alle 16.50, era stato notato da un addetto alla sicurezza del centro commerciale mentre occultava sui propri indumenti due paia di occhiali da donna, dopo averli accuratamente privati dei dispositivi antitaccheggio.

Intercettato dalla guardia giurata, il pregiudicato reagiva violentemente spintonandolo con forza, quindi assicurandosi la fuga verso via Roma, tra l'altro attraversando in modo spericolato quella via particolarmente trafficata, per poi far perdere le proprie tracce. Riconosciuto dalle immagini del sistema di videosorveglianza, il malvivente veniva individuato dai carabinieri quale responsabile del reato.