Bimbo di appena 4 anni in giro da solo per strada, salvato dai Carabinieri

Nei guai i genitori

Di: Alessandro Congia



Ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione di Stampace della Compagnia di Cagliari, hanno tratto in salvo e riportato a casa un bimbo di soli 4 anni di Cagliari che, all'insaputa dei due genitori, entrambi di origine rumena di 31 e 37 anni, allontanatisi da casa, vagava in totale stato di agitazione per le vie di Cagliari cercando disperatamente aiuto.

Rintracciato in via Tevere, veniva immediatamente tranquillizzato e riaccompagnato, dopo i debiti accertamenti identificativi, presso la propria abitazione. Giunti all'interno della casa del minore, i Carabinieri operanti notavano la presenza di altri due fratelli del piccolo, di 9 e 14 anni, completamente privi di assistenza. Reperiti poco dopo dai militari, i due genitori sono stati denunciati per il reato di abbandono di minori.