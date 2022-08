Iglesias. Spara con una scacciacani dalla finestra: arrestato 52enne

C’è un filmato, diventato virale

Di: Redazione Sardegna Lve

Ha esploso tre colpi di pistola con una scacciacani dalla finestra della sua abitazione, in pieno giorno. Il gesto è stato ripreso da alcuni residenti e il video è diventato virale sui social.

Un 52enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Carbonia per spari in luogo pubblico. L'episodio è avvenuto due giorni fa. Dopo le esplosioni sono arrivate le chiamate al e sul posto sono subito arrivati gli agenti del Commissariato che hanno bloccato il 52enne e lo hanno portato nei loro uffici, dove è stato arrestato. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto.