Cagliari. Tenta di fuggire al controllo e investe un poliziotto: arrestato un 31enne

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri la Polizia ha arrestato in flagranza un 31enne cagliaritano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, nel quartiere di San Michele, quando gli Agenti della Squadra Volant hanno tentato di sottoporre a un controllo uno scooter con a bordo due persone.

Il conducente del mezzo, dopo aver inizialmente accennato la fermata, ha ripreso la marcia nel tentativo di guadagnare la fuga e ha investito un agente che nel frattempo era sceso dalla Volante per procedere al controllo. Nell’impatto con il poliziotto, il giovane è caduto a terra e, nel tentativo di rialzarsi, è stato immediatamente bloccato dagli Agenti.

Il poliziotto coinvolto nello scontro, dopo i primi soccorsi prestati da personale del 118 è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Il ragazzo, un pregiudicato di 31 anni con numerosi precedenti di Polizia, è stato accompagnato negli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in stato di arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa dell’udienza direttissima che si svolgerà questa mattina.