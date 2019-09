Pusher sorpreso a vendere eroina e cocaina in piazza, nei guai un 37enne

La droga era nascosta negli slip, l’operazione è dei Falchi della Mobile

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Gian Marco Teodori, 37enne pregiudicato, cagliaritano, perché responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi antidroga, il personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile, coordinato dal dirigente Roberto Pititto, ha proceduto all’arresto di Gian Marco Teodori, 37enne, pregiudicato.

Da un’attenta attività di indagine è stato accertato che lo stesso fosse dedito ad un’attività di spaccio nella zona compresa tra la piazza Della Medaglia Miracolosa e la via San Michele. Il blitz è scattato quando i “Falchi” hanno sorpreso l’uomo a bordo della propria autovettura in sosta, all’altezza di Via Col di Lana fare un cenno ad un uomo, affinché si spostasse insieme a lui.

I due, dunque, venivano seguiti a distanza e veniva notato il Teodori ricevere una banconota da 20 euro e cedere qualcosa all’acquirente che riponeva nel pugno della mano per poi infilarla in tasca. Immediatamente fermato l’acquirente consegnava spontaneamente quanto riposto nella tasca dei pantaloni, ovvero due involucri in cellophane di eroina per un peso lordo di grammi 0,26.

Subito Teodori veniva bloccato in via San Michele, all’angolo con via Col di Lana, mentre faceva rientro nell’autovettura, e gli veniva trovato addosso all’interno dei suoi slip una busta in cellophane con chiusura ermetica con all’interno 9 bustine, tutte contenenti cocaina, per un peso complessivo di grammi 1,31 e una bustina che conteneva 0,13 grammi di eroina.

Nella tasca dei suoi pantaloni, inoltre, è stata trovata la somma di 145 euro e nel borsello che teneva all’interno dell’autovettura, veniva rinvenuta la somma di 590 euro, certamente frutto dell’attività di spaccio, e una dose da 0,43 grammi di eroina.