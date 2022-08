Schianto mortale sulla Statale della Nurra: la vittima è un giovane algherese

Con la Kawasaki contro una monovolume: addio a un 35enne

Di: Redazione Sardegna Live

Era residente ad Alghero Jona Pasquale Latte, il 35enne morto nell'incidente stradale di questo pomeriggio sulla statale 291 Dir "del Calich", ad Alghero.

Il giovane viaggiava in sella a una Kawasaki 750 quando è finito contro una monovolume sette posti Nissan condotta da una donna di 78 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 3. L'auto si era appena immessa nella strada principale quando è arrivato il motociclista.

L'impatto è stato inevitabile: il centauro è stato sbalzato dalla due ruote, finendo rovinosamente sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorso da parte degli altri automobilisti che transitavano nella zona. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 , la polizia stradale e i vigili del fuoco. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 35enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Lievemente ferita e sotto choc la conducente della monovolume. Il tratto di strada interessato dallo scontro è stato chiuso temporaneamente al traffico: sul posto anche il personale dell'Anas.