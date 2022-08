Olbia. Auto finisce fuori strada e si ribalta

Due gli occupanti, trasportati all'ospedale di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 17.15 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Veronese alta, nella periferia nord di Olbia, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura è uscita di strada, ribaltandosi. Due gli occupanti del mezzo, trasportati all'ospedale di Olbia dal personale del 118.

La squadra del 115 intervenuta sul posto ha messo in sicurezza l'auto e bonificato l'area circostante. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.