Bianca Atzei: gravidanza e relax in Sardegna in attesa del concerto di Pattada

L'artista in dolce attesa è in vacanza a San Teodoro. "Ci vediamo il 28 agosto a Pattada"

Di: Redazione Sardegna Live

Agosto volge al termine e Bianca Atzei ha colto l'occasione per concludere la stagione fra mare e relax a San Teodoro, in attesa dell'appuntamento che la vedrà protagonista a Pattada domenica 28 agosto.

L'artista, che alcune settimane fa ha annunciato sui social di aspettare un bebè, ha annullato alcune delle ultime date per evitare affaticamenti, ma non poteva rinunciare all'imminente tappa sarda del suo tour. Così sta trascorrendo alcuni giorni al mare prima del concerto in programma nel weekend.

"Finalmente siamo arrivati in Sardegna - racconta nelle Instagram stories che la ritraggono col compagno, la iena Stefano Corti -. Il 28 abbiamo un concerto a Pattada quindi ne abbiamo approfittato per rilassarci qualche giorno prima e siamo arrivati in questo meraviglioso posto nel centro di San Teodoro". La cantante ha poi pubblicato alcune foto col pancione da Cala d'Ambra.