Addio a Franco Columbu. Coldiretti Sardegna: "Ambasciatore nel mondo dell'agroalimentare sardo"

"Una grande perdita per la Sardegna e per il mondo agricolo"

Di: Antonio Caria

Una corretta alimentazione unita a una grande attività fisica sono stati il pane quotidiano di Franco Columbu, il culturista scomparso pochi giorni fa.

Ma forte è stato anche il legame con la sua Sardegna. Anche Coldiretti Sardegna lo ha voluto ricordare definendolo come "L'ambasciatore dell'agro-alimentare sardo nel mondo. "

"Una grande perdita per la Sardegna e per il mondo agricolo. Dovremmo trarre insegnamento anche e soprattutto noi che ci occupiamo di agricoltura per avere maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale che ricopre il mondo agricolo e del valore del lavoro e del saper fare e dell'educazione agricola"