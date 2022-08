Cadavere in mare a Quartu, identificato il corpo: è un 40enne di Monserrato

Era scomparso dopo essere uscito di casa. Lunedì l'avvistamento da parte di alcuni bagnanti

È di Andrea Pilia, 40enne di Monserrato, il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 agosto dai Vigili del Fuoco di Cagliari e dalla Capitaneria di porto nelle acque fra Foxi e Sant’Andrea.

L'allarme era stato lanciato da alcuni bagnanti dopo aver visto il corpo galleggiare. L'uomo è probabilmente caduto in acqua il giorno stesso della scomparsa. Ritrovata anche l’auto con la quale la vittima ha raggiunto il litorale, nelle vicinanze della Bussola.

E' proprio qui che l'uomo potrebbe essersi introdotto in acqua; successivamente le correnti potrebbero aver trascinato il corpo sino alla zona di Flumini, dove è stato individuato. L’altra ipotesi, meno accreditata, è che Pilia abbia percorso a piedi il litorale sino al punto del ritrovamento, per poi annegare in quel tratto di mare.

L'uomo aveva lasciato la sua abitazione di Monserrato senza farvi ritorno, facendo preoccupare i parenti che avevano lanciato l'allarme. Poi, lunedì, il tragico ritrovamento. Il malcapitato potrebbe aver accusato un malore, per poi venire trascinato al largo dalla marea e riemergere alcune ore più tardi vicino a riva.