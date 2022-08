Sestu. L'afferra per i capelli e per il collo per rapinarla, ma lei fugge in auto: arrestato 28enne

La donne era in auto con un'amica, quando il giovane ha tentato di sottrarle borsa e cellulare

Di: Redazione Sardegna Live

Non si è lasciata intimidire e, ingranata la marcia, si è data alla fuga in auto. E' successo a Sestu dove una 50enne è stata aggredita mentre era con un'amica a bordo del veicolo. La donna è stata afferrata prima dai capelli e poi per il collo, e le è stato intimato di consegnare borsa e cellulare.

Ma la vittima ha desistito ed è fuggita, mentre l'aggressore tentava di afferrare gli oggetti dall'abitacolo. Il fatto ieri pomeriggio, poco prima delle 14, all'incrocio tra via Cesare e via Calabria. Superato lo spavento, la donna è subito andata in caserma a denunciare il tentativo di rapina, consentendo ai carabinieri di catturare il responsabile.

In manette con l'accusa di tentata rapina è finito un 28enne del Mali. L'arresto è stato già convalidato. I carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu, coordinati dal capitano Michele Cerri, hanno rintracciato il giovane poco lontano dal luogo dell'aggressione.