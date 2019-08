Strade allagate ad Arborea, l'avviso della Sindaca Manuela Pintus

Allertati i Vigili del Fuoco

Di: Antonio Caria

Anche Arborea è stata colpita, questo pomeriggio, da un violento acquazzone che ha causato degli allagamenti in alcune strade del paese.

Allertati i Vigili del Fuoco mentre sono in arrivo le botti dei volontari.

La Sindaca Manuela Pintus ha raccomandato di non transitare né a in macchina né a piedi in via Porcella, piazza Azuni, via Baccaredda, via Manno, via dei tulipani e via Grignani.