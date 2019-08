Vertenza latte. Giovanni Santo Porcu: “Battaglia da combattere interamente nei tavoli sardi”

Il Sindaco di Galtellì: “Non dobbiamo aspettare o cogliere le promesse del Messia nazionale di turno”

Di: Antonio Caria

Riprende ancora vigore la protesta sul prezzo del latte. Una rabbia, quella dei pastori, che pare nuovamente crescere in questi ultimi giorni. Sono virali, infatti, alcuni video con nuovi sversamenti.

Una vertenza, questa, che aveva visto in prima linea anche i Sindaci sardi. Uno di questi è Giovanni Santo Porcu, primo cittadino di Galtellì che ha voluto nuovamente parlare di quest’argomento abbastanza delicato per l’economia sarda.

“La protesta dei pastori, l'ennesima, sta montando nuovamente piano piano in quanto disattese le promesse fatte l'inverno scorso”, queste le sue parole.

“È un argomento – ha aggiunto – che mi sta particolarmente a cuore in quanto vengo da quel mondo e sono fermamente convinto che la vita di tantissime Comunità passi, dalla difesa di questa realtà economica”.

“Ma sono anche fermamente convinto – ha sottolineato Porcu –, che questa battaglia dev'essere "combattuta" interamente nei tavoli sardi, dai sardi, in seno al Consiglio Regionale Sardo, non aspettando o cogliendo le promesse del Messia nazionale di turno. Abbiamo tutti gli strumenti, ed un governo regionale appena insediato, che sfruttando le nuove risorse europee, anche quelle aggiuntive, visto che siamo rientrati in obiettivo 1, possano dare una svolta a questo settore di vitale importanza per l'isola”.

“Credo che il Presidente Solinas – ha concluso – saprà cogliere l'aria che sta montando e preparare i giusti tavoli. Non sarà facile, ma è un lavoro che andrà fatto e portato a termine. Sarò sempre al fianco di questa categoria, perché tanto dipende anche da noi, a cominciare da quello che ogni giorno mettiamo a tavola. Stiamo uniti, la nostra ricca economia passa attraverso il sudore riversato sulla nostra terra”.